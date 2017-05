Slot Machines gehören zu den Klassikern im Casino und erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Doch: um Ihr Glück an den einarmigen Banditen zu versuchen, müssen Sie sich nicht unbedingt auf den Weg in ein Casino machen. Inzwischen gibt es nämlich eine Vielzahl an Online Casinos, die Ihnen die Möglichkeit bieten, im Internet zu spielen. Dabei spielen Sie die Slots bequem von Ihrem Computer oder Laptop aus, oder sogar von Ihrem Tablet oder Smartphone.

Slot Machines online Spielen

Um Slotmachine online zu spielen, müssen Sie zunächst ein passendes Casino finden. Hier empfiehlt es sich in der Regel, das große Angebot zu vergleichen. Dabei sollten Sie insbesondere auf eventuelle Sonderaktionen oder Extras achten, die Sie als neuer Spieler bekommen und auch die Voraussetzungen für die Gewinnauszahlung, akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten und eventuelle Auszahlungslimits können eine wichtige Rolle spielen. Möchten Sie nicht um echtes Geld spielen, dann lohnt es sich ggf. auch nach einem Casino zu suchen, bei dem Sie ohne Anmeldung kostenlos spielen können. Auf diese Weise erhalten Sie einen guten Überblick darüber, wie ein Online Casino funktioniert, ohne dass Sie echtes Geld einsetzen oder ein Konto erstellen müssen.

Das Angebot an Online Slot Machines variiert meist leicht zwischen den verschiedenen Webseiten, aber die besten und bekanntesten Spielautomaten sind bei den meisten Seiten vorhanden. Sie können in der Regel zwischen Spielen mit drei, fünf oder sechs Walzen wählen und zudem haben die verschiedenen Slots unterschiedliche Pay Lines sowie unterschiedliche Bonus Spiele, Maximalgewinne und Jackpots. Auch der Einsatz ist von Automat zu Automat unterschiedlich. Sie sollten daher vor dem Spielen schauen, was Sie erwartet. Vor allem als Neueinsteiger ist in der Regel eine Slot Machine mit weniger Einsatz die bessere Wahl.

Online Casinos – Bonus für Slot Machines

In vielen Online Casinos erhalten Sie einen Bonus, wenn Sie sich als neuer Spieler registrieren. Einige Seiten bieten zudem Treueboni für Spieler, die regelmäßig im Casino unterwegs sind. Hier sollten Sie besonders vorsichtig sein, denn es gibt nicht nur Unterschiede bei der Höhe der Boni und bei den Aktionen. Jeder Anbieter hat außerdem andere Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit Sie einen Bonus erhalten bzw. auszahlen lassen können.