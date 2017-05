Das Online Casino erfreut sich weltweit einer großen Beliebtheit. Dabei sind besonders die Slot Machines unter den am meisten gespielten Spielen. Die virtuellen Geldautomaten erlauben den Spielern nämlich mit etwas Glück den Gewinn von beachtlichen Geldsummen. Darüber hinaus lassen sich die Slot Machines nicht nur am Computer spielen, sondern sind auch für mobile Geräte verfügbar. Eines dieser Slots ist Totem Chief. Ein interessantes Indianer Abenteuer, dass den Spieler mitnimmt auf eine aufregende Reise.

Allgemeine Informationen zu Totem Chief

Totem Chief ist eine liebevoll animierte Slot Machine, die den Spieler in die aufregende und mysteriöse Welt der Indianer begleitet. Auf den für viele Slots typischen fünf Walzen müssen die Spieler die verschiedenen Symbole, darunter Häuptlinge und Kopfschmuck, in den Reihen korrekt anordnen, um zu gewinnen. Unterstützung erhält der Spieler dabei von einer Reihe an Bonusspielen und Extras. Erfahrene Spieler wird es nicht wundern, dass es auch in Totem Chief die berühmten Freispiele gibt und darüber hinaus sind auch Wildcards als Joker vertreten, um dem Spieler die Gewinnchancen etwas zu verbessern. Mit einem bisschen Glück, ist es so möglich, mit Totem Chief eine beachtliche Summe zu gewinnen. Die Höhe des Gewinns ist dabei von dem Einsatz abhängig.

Totem Chief – Kostenlos oder um Echtgeld spielen

Totem Chief kann auf vielen Online Casinos kostenlos und ohne Anmeldung gespielt werden. Das ist besonders praktisch für Spieler, die auf der Suche nach etwas Spaß oder einem schnell Spiel sind. Außerdem haben Neueinsteiger so die Möglichkeit, Totem Chief und Online Slot Machines im allgemeinen kennen zu lernen, ohne dass sie echtes Geld riskieren müssen. Erfahrene Spieler, die auf der Suche nach einer Herausforderung sind oder Ihr Glück auf die Probe stellen möchten, können sich hingegen ein Konto anlegen und Totem Chief sowie zahlreiche weitere Casino Games um echtes Geld spielen. Für die Registrierung bieten viele online Casinos tolle Boni und spannende Extras, die den Einstieg erleichtern.