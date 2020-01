Du bist genervt von Poststapeln auf deinem Schreibtisch? Frage: Hast du schon mal etwas von der Digitalisierung der Briefpost gehört? Das gibt es wirklich!

So landet die Briefpost nicht mehr in deinem Briefkasten, sondern wird eingescannt und du kannst die Post online bearbeiten und auch direkt online archivieren. Das alles ist kein Zukunftswunsch mehr: Die dogado GmbH bietet in Kooperation mit REISSWOLF einen digitalen Briefkasten an. Und so einfach geht das:

Post umleiten

Deine Briefpost wird zukünftig umgeleitet und landet daher nicht mehr in deinem Briefkasten. Du kannst dabei selbst entscheiden, ob deine gesamte Post per Nachsendeauftrag weitergegeben wird oder nur ausgewählte Unternehmenspartner, Ämter, Behörden und Dienstleister eingebunden werden.

Step 2: Post wird digitalisiert

Die Postsendungen werden tagesaktuell und selbstverständlich gemäß höchsten Datenschutzstandards per High-end-Scanning bei REISSWOLF digitalisiert und für dich bereitgestellt.

Step 3: Post online abrufen

Per Push-Notification oder per E-Mail bekommst du die Informationen, dass ein neues Dokument für dich verfügbar ist. Du kannst dieses in einer intuitiv bedienbaren und verschlüsselten App ansehen und bei Bedarf weiterleiten.

Wusstest du…

…, dass manche Unterlagen bis zu zehn Jahre aufbewahrt werden müssen? Das nimmt dir der digitale Briefkasten ab und archiviert deine Tagespost kostenlos für zehn Jahre.

Digitalisierte Post: Ordnung statt Chaos

Mit dem digitalen Briefkasten von dogado hast du ab sofort keine Stapel von ungeöffneter Post merh herumliegen, sondern alles online und schön übersichtlich. Und wenn du mal einen Brief suchst, dann kannst du ihn dank ausgereifter Texterkennung problemlos finden. Solltest du ein Dokument einmal im Original benötigen, dann reicht ein Knopfdruck und du hast es am nächsten Werktag auf deinem Tisch liegen.

Selbstverständlich werden deine Briefe in einem hochsicheren Rechenzentrum in Deutschland verwahrt. Und nur geschulte Mitarbeiter sind mit dem Prozess der Briefdigitalisierung betreut. Du gehst also damit auf Nummer sicher, sparst viel Zeit und hast endlich Ordnung im Brief-Chaos.

Mehr Infos zum digitalen Briefkasten von dogado