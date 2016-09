Computerspiele und alle dazugehörigen Konsolen, Komponenten und Hardware entwickeln sich mit rasanter Geschwindigkeit. Was dabei in jüngster Vergangenheit an technischen Innovationen herausgekommen ist, kennt bisher keine Vergleiche und der Markt wächst zunehmend und anscheinend ohne jede Grenzen. Die Fülle der verschiedenen Games und typischen Arten von Spiel hat mittlerweile sogar das echte Leben erreicht. Bei Games wie Pokemon Go, die virtuelle und echte Welt verschmelzen lassen, werden gerade jetzt zum ersten Mal die Grenzen zwischen Computer und Realität überbrückt. Wir haben uns aufgemacht und die besten neuen Trend ein wenig genauer unter die Lupe genommen und haben dabei einige überraschende Entdeckungen gemacht.

Mehrspieler Adventures

Die großen Adventures mit Multiplayer Modus, allen voran die Pioniergames der Warcraft Serie, sind wahrscheinlich das erfolgreichste Spielkonzept aller Zeiten. Doch damit geben sich die Macher noch lange nicht zufrieden. In neuen Games, die über eine simplere Struktur verfügen und die ohne Download als teilweise sogar kostenlose Browsergames bereitgestellt werden, wird die Entwicklung des Genres weiter vorangetrieben. Die Turniere von Spielen wie League of Legends sehen heute schon Hunderttausende über ihre heimischen Bildschirme und die besten Spieler sind absolute Superstars der Szene, die teilweise schon Millionäre geworden sind.

Spielautomaten und Casino Games

Nachdem die rechtliche Situation in Europa sich ein wenig entspannt hat, werden zunehmend mehr Casinos in europäischen Drittstaaten wie Zypern oder Malta eröffnet und sind bis auf wenige Ausnahmen auch in Deutschland abrufbar. Das Spiel ist zwar nicht grundsätzlich legal, wird aber in aller Regel nicht geahndet, wenn es sich nur um kleine Zockereien im privaten Bereich handelt. Wer vorhat professioneller Spieler zu werden, sollte besser ein anderes Land als seinen Wohnsitz wählen. Neben den typischen Casinospielen im Las Vegas Stil, wie Roulette, Blackjack oder Poker, werden vor allem Spielautomaten angeboten. Davon gibt es dann gleich mehrere Hundert Geräte zur Auswahl und zum Teil werden sogar progressive Jackpots angeboten, die von vielen Hundert Spielern gleichzeitig gefüttert werden. So kann ein Spieler dann mit einem wirklich geringen Einsatz von wenigen Cent im besten Fall eine Summe von mehreren 10.000 Euro gewinnen.

Spiele im Europalace

Eines der besten europäischen Casinos, die neuerdings sogar mit einer deutschen Webseite vertreten sind, ist das Europalace Online Casino. Hier gibt es insgesamt über 400 Spiele zur Auswahl und diese gehören noch dazu zur Creme de la Creme der aktuellen Casino Gaming Szene. Die Mitglieder können auch ohne eine Einzahlung zu tätigen alle Spielautomaten kostenlos spielen. Wer sich später für eine Anmeldung mit einem echten Geldkonto entscheidet erhält einen sehenswerten Bonus und kann sich in aller Ruhe an das Spiel mit echtem Geld gewinnen. Natürlich hat das Casino bei den Chancen immer ein bisschen die Nase vorn und auf lange Sicht ist die Wahrscheinlichkeit mehr zu verlieren als zu gewinnen doch recht wahrscheinlich.

Augmented Reality Games

Wem der Nervenkitzel von Casino Games zu viel und die Multiplayer Games zu altbacken sind, für den empfehlen sich die neuen Augmented Reality Games. Zu deutsche bedeutet dieser Begriff in etwa „erweiterte Realität“. Der erste Vertreter dieser neuen Spezies ist das bekannte Pokemon Go, bei dem die Pokemon Charaktere gesammelt werden müssen und auf das eigene Smartphone oder Tablet projiziert werden, als ob sie sich in der tatsächlichen Umgebung befinden würden.