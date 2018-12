Las Vegas, auch als „Sin City“ bekannt, ist dasParadies für Glücksritter und Wagemutige: Kaum eine Stadt bietet eine derartigeAuswahl an Shows, Casinos, Musikern, live Acts und vielem mehr. Nur wenigeMenschen aus Deutschland verbringen aber ihren Herbsturlaub in Las Vegas. Dabeihat die Stadt, gerade wenn es hierzulande kalt wird, einiges zu bieten. DreiGründe, Las Vegas im Herbst zu besuchen!

Die Tage sind warm, aber nicht heiß

Wer im Herbst nach Las Vegas fährt, der kommt meistens bei gemäßigtem Klima an. Die Durchschnittstemperatur von „Sin City“ liegt im Oktober bei angenehmen 19 Grad, auch im November ist es mit 12 Grad noch ausreichend warm. Das bedeutet: Besucher umgehen die extrem heißen Sommertage und die Erlebnisse im bunten Herbst hält man am besten gleich auf 3D Film fest.

Die Show-Acts sind im Herbst am spektakulärsten

Im Herbst warten auf die Besucher nicht nur besonders viele Konzerte von Musikern wie Barry Manilow, Bette Midler oder Celine Dion. Man erhält auch geniales Dinner zu Thanksgiving, wenn man die Flugtickets nach Las Vegas um diese Jahreszeit kauft. Und das ist nicht alles: Wie man bei viele Shows warten von und über bekannte Künstler auf die Besucher. Mit Acts von Celine Dion wurden in Las Vegas bereits 229 Millionen Dollar umgesetzt, Siegfried und Roy kommen sogar auf unglaubliche 579 Millionen Dollar. Da lohnt sich ein Besuch des Spektakels.

Der Grand Canyon ist jetzt besonders schön

Nur einen halben Tag von Las Vegas entfernt liegt der Grand Canyon. Und der erstrahlt in den herbstlichen Sonnenstrahlen ganz besonders prächtig. Ein Besuch hier ist für alle USA-Fans ein Muss,Touren im Nationalpark gibt es bei Anbietern wie Getyourguide schon ab 90 Euro. Und die guten Bilder kann man daheim auf seinem heimischen Drucker ausdrucken.

Das wilde Leben lockt die Besucher

Auch wer sozial etwas erleben will, findet hier seinen Spaß: Las Vegas ist die Stadt der Mingles, Partnersuchenden und Abenteuerlustigen. Schönheitstrends aus aller Welt finden sich zuerst hier. Wer also Gefallen an „Sin City“ gefunden hat, der plant am besten gleich seine Städtereise bevor der Herbst vorbei ist. Und hat dann viel Spaß in der spannendsten und aufregendsten Metropole der Welt.