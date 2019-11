Jeden Tag erleben wir eine unvergessliche, berührende Momente. Manche sind so schön, dass wir sie nicht mit Worten beschreiben können. Doch häufig möchten wir diese Momente gerne mit anderen teilen. Unseren Liebsten zeigen, was wir Wundervolles erlebt haben und sie teilhaben lassen – an unseren wundervollen Erinnerungen.

Vermutlich greifen auch Sie im Urlaub oder auf Veranstaltungen zur Kamera oder zum Smartphone – denn via Fotos lassen sich Gefühle schon viel besser einfangen, als bloß mit Worten. Sie kennen es: ein Foto zu schießen ist eine Sache. Doch häufig rutschen diese in den scheinbar unendlichen Speicherplatz Ihrer Kamera oder von Ihrem Smartphone. Wie präsentieren Sie die festgehaltenen Momente auf eine würdevolle Weise? Wie schaffen Sie es, genau das zu vermitteln, was Sie in diesen Bildern erlebt oder wahrgenommen haben?



Die Lösung lautet: Collagen online gestalten!



Was sind Collagen?



Collagen sind eine Zusammenstellung von mehreren Fotos in einem Bild. Sie können Collagen ganz frei gestalten – oder Sie teilen ihren Gestaltungs-Raum auf und ordnen die Bilder innerhalb einer Struktur an.



Wie gestalte ich Collagen?



Sie haben bereits viel Inspiration gesammelt, doch haben sich noch nie zuvor an die Gestaltung einer eigenen Bilder-Collage gewagt? Keine Angst – eine Bilder-Collage online zu gestalten ist simpel und macht sogar Spaß! Online gibt es ein großes Angebot von gratis Tools zum Gestalten von der Zusammenstellung Ihrer Lieblings-Bilder. Manche Collagen erstellen Sie einfach mit nur einem Mausklick – hier sortiert ein Generator Ihre Bilder in eine zufällige Anordnung. Je nachdem, wie viel Kreativität Sie in die Gestaltung von Ihren Collagen stecken möchten, gibt es einige sinnvolle Ergänzungen.



Hilfreiche Tools



Möchten Sie zu Ihrer Bilder-Collage Text hinzufügen? Dann achten Sie schon vorher darauf, dass Sie ansprechende Schriftarten hinzufügen können.

Oftmals ist es ebenfalls möglich, die Bilder, für welche Sie sich entschieden haben, nochmal zu bearbeiten. So können Sie die Qualität der Bilder erhöhen. Das „Tüpfelchen auf dem i“ bieten dann Symbole, mit welchen Sie Ihre Botschaft verdeutlichen oder den Ausdruck der Bilder nochmals verstärken.

Hier finden Sie einen Collagen-Maker, welcher all diese Kriterien erfüllt und besonders leicht zu bedienen ist.



Wofür gestalte ich Collagen?



Sie können Fotocollagen auf verschiedene Arten und Weisen nutzen. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.



Wandbild

Mit dem Zusammenstellen von Bildern in einer Bildercollage können Sie sich ebenfalls ein Wandbild gestalten. So können Sie sich täglich an die schönsten Momente mit Ihren Liebsten erinnern. Präsentieren Sie Bilder nicht nur in Fotoformat, sondern in Leinwand-Größe in Ihrem Wohnraum.



Visionboard



Ein Visionboard ist eine ganz besondere Möglichkeit, die eigenen Träume und Ziele festzuhalten und in der Form einer Bildercollage zu gestalten. Erlauben Sie sich groß zu träumen. Wenn Sie sich Ihr Visionboard regelmäßig vor Augen führen, werden sich die Visionen und Bilder, welche Sie sich idealerweise täglich ansehen tatsächlich in ihrer Realität widerspiegeln.



Eine Bilder-Collage inspiriert Sie und Ihre Liebsten

Sie wünschen sich einen traumhaften Urlaub unter Palmen? Oder einen kleinen Hundewelpen? Sehen Sie sich in einer erfüllten Partnerschaft vor ihrem inneren Auge? Wählen Sie passende Bilder aus. Hier können Sie Suchmaschinen wie Google oder auch Pinterest nutzen. Hier finden Sie Fotos von dem, was sie in Zukunft erleben möchten.

Was begeistert Sie? Was berührt ihr Herz? Wählen Sie Bilder, welche Sie wirklich berühren.



Sie haben sich mehrere Bilder ausgewählt? Und diese inspirieren Sie so richtig? Grandios! Dann ist es jetzt an der Zeit, diese mithilfe einer Bildercollage zusammenzustellen.



Postkarten und Geschenke



Eine besonders schöne Nutzung von ihren online erstellten Collagen ist es, diese als Postkarten zu verschenken.

Sie haben einen gemeinsamen Urlaub mit ihrer Freundin erlebt? Dann stellen Sie die gemachten Fotos von Ihnen in der Collage zusammen und schenken Sie ihr als Andenken.

Nun haben Sie alles was Sie brauchen – es ist Zeit für Sie, sich ins kalte Wasser zu stürzen und Ihre erste Fotocollage online zu erstellen!