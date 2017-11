Merkur Slots sind bei Glücksspielern aus aller Welt beliebt und werden sehr gerne in Spielhallen, Casinos und Online gespielt. Sie werden von der Gauselmann-Gruppe aus dem deutschen Espelkamp betrieben und immer wieder kommen neue Slots dazu. Dazu gehört auch Clone Bonus, den viele Spieler endlich in den zahlreichen Online-Casinos spielen möchten.

Merkur Clone Bonus im Detail

Der Merkur Clone Bonus Slot orientiert sich im Design an klassischen Slots von Merkur und anderen Herstellern und bietet drei Walzen. Gespielt werden fünf Gewinnlinien über neun Felder, was die Gewinnchancen um ein Vielfacher erhöht im Vergleich zu 5-Walzen-Slots. Für einen Gewinn bei Clone Bonus werden drei gleiche Symbole in einer der Gewinnreihen benötigt. Der höchste Gewinn wird dabei vom Symbol mit der Sieben ermöglicht, wenn dieses drei Mal auf dem Screen erscheint. Sie ist leicht an den Flammen zu erkennen, die jede Sieben umgeben und einen satten Gewinn von 200 Euro bieten. Spieler können Einsätze zwischen 0,05 Cent und zwei Euro wetten. Neben der Sieben finden sich noch Kirschen, Pflaumen, Zitronen, Orangen, Melonen und die Symbole „Bar“, eine klingende Glocke und ein Stern. Das Highlight bei Clone Bonus ist das Bonus-Zeichen, das zehn Freispiele auslöst, die die Gewinne um ein Vielfaches erhöhen. Während der Freispiele erscheint das KLON-Symbol, das ein Symbol klont und mit jedem Freispiel auf die Walzen verteilt. Das heißt, wenn beim ersten Freispiel das KLON-Symbol erscheint, ist ein Gewinn garantiert. Je mehr Freispiele freigeschaltet werden, desto leichter ist es, hohe Gewinne einzufahren. Da während der Bonus-Runden ebenfalls das Bonus-Zeichen erscheinen kann, sind unendlich viele Freispiele möglich.

Alternativen im Sunmaker Casino

Merkur Clone Bonus ist noch nicht in Online-Casinos verfügbar, auch nicht im Sunmaker Casino, das für die Vermarktung von Merkur Slots verantwortlich ist. Es bieten sich eine Vielzahl von Alternativen an, die ein ähnliches Prinzip und hohe Gewinnchancen für den Spieler bieten. Spieler, die bei Sunmaker angemeldet sind und einen der zahlreichen Willkommensbonusse aktiviert haben, können im Spielgeldmodus neue Slots ausprobieren. im Spielgeldmodus wird kein wirkliches Geld gesetzt und dabei ist es möglich, sich den Slot ganz genau anzuschauen. Der Modus bietet ein Spielgeld-Guthaben von 1.000 Euro, die problemlos gesetzt werden können. Als mögliche Alternative bieten sich klassische Fruit Slots an, die ebenfalls mit Walzen, Gewinnlinien und Fruchtsymbolen gespielt werden. Sie bieten jedoch im Gegensatz zu Clone Bonus keine Freispiele. Die besten Beispiele hierfür sind Triple Chance, Candy & Fruits und Jolly’s Cap. Spieler können über eine kostenlose Anmeldung bei Sunmaker alle Slots ohne den Einsatz von Echtgeld ausprobieren. Bis dahin gilt: Daumen drücken und gewinnen.