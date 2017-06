Neben den großen Mobile Gaming Trends, wie Pokemon Go, der Nintendo Switch und anderen, mausern sich online Casinos in den letzten Wochen und Monaten immer mehr zum Trend. Auch wenn es natürlich ein anderes Level des Gamings ist, wenn man um echtes Geld im Online Casino spielt, so nimmt die Zahl der Spieler und vor allem die Zahlen an Reviews und Berichten zum Thema deutlich zu.

Natürlich sind die großen Online Casinos wie zum Beispiel das Poker Stars Casino, https://de.7sultanscasino.com, die 888 Casino Spiele und andere dominieren hier den Markt. Es gibt aber auch eine Menge kleiner, aufstrebender Casinos, doch stellt sich immer die Frage wie seriös das Ganze ist. Die Frage ist natürlich durchaus eine gute Frage. Ein seriöses Unternehmen erkennt man an verschiedenen Faktoren, zum einen ist klar erkennbar um welches Unternehmen es sich handelt, wo es herkommt, wer dafür verantwortlich ist und letztlich natürlich wo es eine Glücksspiellizenz hat.

Wenn diese Angaben im Internet komplett öffentlich gemacht werden, kann man zwar nicht generell sagen das ein Casino deshalb unbedingt seriös sein muss, aber wenn es eine etwas ältere Seite ist, die bereits seit einem halben Jahr oder länger existiert, dann kann man durchaus überlegen ein Spielangebot wahrzunehmen. Wäre eine Seite unseriös würde sie vermutlich kaum lange mit den gleichen Angaben online bleiben. Klagen und Beschwerden würden sich häufen und die Seite vermutlich schnell offline genommen, sobald der Aufwand für einen Betrüger zu groß werden würde.

Ein Unternehmen das also schon etwas länger am Markt ist und vor allem über längere Zeit die gleichen Angaben machen kann, eine Lizenz nachweisen kann und seriöse Zahlungsmethoden anbietet, wie zum Beispiel Paypal, Skrill oder Netteller, kann generell als halbwegs seriös angesehen werden. Garantieren kann das natürlich niemand, aber ihr könnt auch bei E-Bay und Amazon an einen Verkäufer geraten der sich nur bereichern will.

Vorsicht ist besser als Nachsicht

Generell gilt aber ein wichtiger Grundsatz: Informiert euch bitte auch immer über die aktuelle Rechtslage. Es ist nämlich nicht egal was ihr im Internet macht, auch Glücksspiele im Internet können illegale Glücksspiele sein. Informationen hierzu bekommt ihr in der Regel von Verbraucherzentralen oder im Internet unter Suchbegriffen wie zum Beispiel „Glücksspielgesetz NRW“ und ähnlichen.