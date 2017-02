Seit den Anfängen des westlichen Glücksspiels bis heute in das digitale Zeitalter hat sich Roulette stets den Platz eines der relevantesten und beliebtesten Spiele gesichert. Kein Wunder, schließlich glänzt das Konzept des Spieles im klassischen Casino ebenso wie in der Online-Spielhalle auf ganz eigene Weise. Doch worin genau ist der universelle Erfolg des Roulettes begründet?



Copyright: Pixabay

Kein Kartenspiel, aber dennoch ein paar Asse im Ärmel

Aufgrund der sozialen Komponente, die beim Roulette sehr entspannt ausfällt, funktioniert der Klassiker seit jeher im klassischen Casino. Diese fällt im weitesten Sinne jedoch weg, wenn es online an den Roulettetisch geht. Wie schafft es das Spiel dann immer noch, so viele für sich zu begeistern?

Es ist die Konstellation des Roulettes. Kaum ein anderes Spiel verleiht dem Spieler so viel Kontrolle, während zeitgleich stets die Chance besteht, alles zu gewinnen oder eben alles zu verlieren. Es ist diese Mischung, die Roulette so erfolgreich macht. Dies sorgt in Verbindung mit dem Umstand, dass es sich bei Roulette um kein kompetitives Spiel gegen andere Spieler handelt, sondern eher um ein Spiel, in dem jeder für sich antritt, für ein ganz besonderes Gefühl. Außer der eigenen Entscheidung, welche auf Intuition und ein wenig mathematischem Grundverständnis fußt, gibt es keinen Einfluss auf das eigene Resultat.

Universeller geht es nicht

Basierend auf dieser Faszination lässt sich nun einfach erklären, was dem Roulette seine einmalige Universalität bringt und warum viele digitale Ableger sich auf Portalen wie http://www.casinos-online.com.de/ höchster Beliebtheit erfreuen. Während die Mischung aus potentiell starker sozialen Komponenten und dem eigentlichen Spielen für sich alleine aus einer große Menge an Spielertypen, welche von Einzelgängern bis hin zu echten Gruppenspielern reicht, wirklich jeden abholen kann, sorgt der Nervenkitzel für eine stetige Anziehung an sämtliche Altersgruppen und Persönlichkeiten.

Nicht alles muss komplex und kompliziert sein, um Erfolg zu haben. Roulette hat dies über Jahrhunderte nun eindrucksvoll bewiesen. Zugänglich, locker und verständlich, somit kann wirklich jeder am Spiel teilnehmen und die Faszination selbst erleben. Die Balance aus Kontrolle, Einsteigerfreundlichkeit und dem trotzdem potentiell hohen Risikos ist bis heute noch ein Meisterwerk, das im Casino immer noch seines gleichen sucht.