Wer Novoline Automaten bevorzugt, der wird häufig das Stargames Casino wählen. Inzwischen kann man jedoch nicht mehr nur in diesem Casino spielen, sondern ebenfalls in anderen Casinos im Internet, welche auch die Slots dieses Anbieters im Programm haben. Dies erhöht die Auswahl an Möglichkeiten für neue Kunden und Interessierte, bedeutet jedoch auch, dass man sich ein wenig Zeit nehmen sollte, um die verschiedenen Online Casinos näher kennenzulernen. Dazu zählt in jedem Fall auch das man sich Casino Tests ansieht und so ein Gefühl dafür bekommt, was die verschiedenen Alternativen anbieten und ob dies dem Angebot von Stargames wirklich nahekommt.

Darauf sollte man bei den Alternativen wirklich achten

Da es sich bei Stargames um einen großen und etablierten Anbieten mit vielen Vorteilen für den Kunden handelt, ist es wichtig, dass man die anderen Anbieter genau vergleicht, um so sicher zu gehen, dass man auch in Belangen wie dem Kundenservice, Boni und Zahlarten keine Abstriche machen muss. Daneben muss natürlich auch darauf geachtet werden, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt, der nicht nur guten Service bietet, sondern auch über eine gültige Lizenz verfügt, sodass man sich auf ein sicheres Spielvergnügen freuen kann. In den letzten Jahren gab es zum Stargames Casino spielen kaum eine Alternative, wenn man einmal alle Vorteile im Stargames Casino Test betrachtet, jedoch sind gerade in letzter Zeit ein paar online Casinos hinzugekommen, die man als Alternative betrachten kann, sodass es sich lohnt diese einmal genauer zu betrachten.

Bei diesen Online Casino kann man ebenfalls Spiele wie Book of Ra finden

Ein Casino, welches Interessierte als Alternative zu Stargames nutzen können ist Supergaminator. Der Vorteil dieses Anbieters ist, dass man hier nicht nur die beliebten Novoline Spiele finden kann, sondern ebenso die Slots und Automaten von Merkur angeboten bekommt. Dazu hat das Casino eine Mobile Webseite, die Zahlungen sind per Paypal möglich und natürlich ist auch eine gültige Lizenz aus Malta vorhanden, sodass es sich hierbei um eine Alternative zu Stargames handelt, die man sich näher ansehen sollte. Ein weiteres Online Casino, das an die Leistung von Stargames heran kommt ist das Casino Quasar Gaming, bei welchen fast 200 unterschiedliche Novoline Spiele gefunden werden können. Auch dieses Casino verfügt über eine Lizenz aus Malta, hat einen soliden Bonus und bietet sichere Zahlungsmittel wie Paypal an, sodass man auch hier einen Versuch wagen sollte, wenn man nach einem Casino sucht, dass Novoline Spiele anbietet aber nicht zwangsläufig einen Account bei Stargames anlegen will. Weitere Casinos, die man ebenso als Alternative zu Stargames in Betracht ziehen kann sind das VIKS Casino und das OVO Casino, welche beide als sehr sicher gelten, eine große Auswahl an Spielen aus den bekannten und beliebten Bereichen bieten und zusätzlich über die wichtigen Lizenzen verfügen.

Welche Alternative für einen selbst in Frage kommt zeigt immer der Selbsttest

Ob man sich für eine der Stargames Alternativen entscheiden sollte oder doch lieber Stargames treu bleibt, bleibt letztlich jedem selbst überlassen. Jedoch ist es gut zu wissen, dass Novoline Games inzwischen nicht mehr exklusiv durch Stargames angeboten werden, sodass man verschiedene Optionen hat, um diese Spiele zu testen. Wer dabei ein wenig Zeit hat, der sollte ruhig auch alle Casinos selbst testen und sich so für den richtigen Anbieter entscheiden.