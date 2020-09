So mancher Spieler mag sich in den letzten Wochen und Monaten die Augen gerieben haben, als er mal wieder die Nachrichten im TV verfolgt hat. Denn neben den üblichen Stories über Politik, Sport und das Wetter wurden auch tatsächlich mal die virtuellen Sportarten ins Programm genommen. Jedoch nicht unbedingt so, wie man sich das hätte vorstellen oder erhoffen können, nein. Es ging – und es geht immer noch – um die ominösen Loot Boxes, die sich mittlerweile gefühlt in jedem zweiten MMORPG wiederfinden. Diese, gepaart mit einem weiteren Trend in der globale Finanzszene macht also momentan einen Großteil jener Berichtserstattung aus, die man als Spieler und Spieleentwickler nicht gewöhnt ist. Denn Kryptowährungen als Teil einer sich stets verändernden Dynamik auf dem Markt ist eine wichtige Entdeckung der letzten Jahre. Wie aber hängen Online Spiele, Loot Boxes und virtuelle, kryptische Währungen zusammen? Der Versuch einer Erklärung.

Loot Boxes – Fluch oder Segen?

Zunächst einmal sollten wir einen Blick auf Loot Boxes werfen. Wir nehmen an, dass die meisten Leser hier mit dem Konzept vertraut sind, bei dem man echtes Geld in einem Online Spiel zahlt, um eine Schatztruhe zu erhalten. In dieser kann alles Mögliche drin sein, womit man im Spiel schneller und besser vorankommt. Oder es befindet sich lediglich Kleinkrams, was das investierte Geld nie und nimmer wert ist. Dies liegt nun mal in der Eigenschaft der Schatztruhe, da man vorher nie weiß, was man bekommen wird. Nun aber regt sich in der Gesellschaft immer mehr Widerstand gegen diese Spielmechanismen, da hier mit dem Faktor „Glücksspiel“ argumentiert wird. So hat beispielsweise die Regierung Belgiens erkannt, dass Loot Boxes eine ähnliche Erfolgsquote für hochwertige Gegenstände wie ein Rubbellos hat. Da die Spiele allerdings auch Minderjährigen zusprechen, die im echten Leben eben keine Lose kaufen dürfen, steht hier eine echte Diskrepanz im Raum. Im Allgemeinen sind auch die Gamer nicht sonderlich glücklich darüber, nach dem ursprünglichen Erwerb eines Spiels weiterhin und konsequent mit finanziellen Angeboten gelockt zu werden. Zwar muss man diese Boxen nie nutzen und man kann auch so seinen Spaß haben, allerdings sind die Konzepte immer häufiger so ausgerichtet, dass man langfristig kaum darum herumkommen kann, Geld zu investieren. Anders als die wachsende Szene des online Casinos rund um Live-Blackjack bei LeoVegas aber steht der Erwerb dieser Boxes nicht im direkten Einklang mit dem Spielspaß. Denn allzu oft kann es sein, dass man wieder wertlose Gegenstände bekommt, oder enorm viele Wiederholungen erlebt.

Spiele mit Bitcoin

Seit wenigen Jahren nun ist Bitcoin ein Begriff, der nicht mehr ausschließlich Cracks der Finanzszene bekannt ist. Da der Verlauf der Kryptowährung 2018 für so einige „Self-Made-Millionär“ gesorgt hat, die aber aufgrund der starken Schwankungen oftmals nur kurzzeitig mit diesem virtuellen Geld in Berührung gekommen sind, ist das Thema in aller Munde. Bitcoin gilt dabei als Stellvertreter für alle Kryptowährungen, ist aber weiterhin die beliebteste, weil bekannteste Währung. Der Bitcoin Preis ist dabei weiterhin schwankend und orientiert sich an der allgemeinen Debatte zum Thema Krypto. Einer der Vorteile dieser Währungen ist, dass sie sich nicht an den Zentralbanken orientieren. Daher werden sie als ideal betrachtet, wenn man auf Spekulationen aus ist, denn die Zukunft von Bitcoins ist genauso unvorhersehbar wie ihre Erstehung.

Looten mit Bitcoin

Da sich scheinbar immer mehr öffentlicher Widerstand gegen Loot Boxes erhebt, sind die Spieleentwickler auf der konstanten Suche nach Optionen, um diese weiterhin anzubieten. Gleichzeitig wollen aber auch Spieler einen gewissen Schutz vorfinden. Da ist Bitcoin als Bezahlmittel so gerade recht. Denn da sich sowieso alles online abspielt, sind die Verknüpfungen von MMORPGs und virtuellen Zahlungen mehr als nur zufällig. Viele Spieler besitzen bereits erste Bitcoin Fragmente, die sich aber in immer noch zu wenigen Bereichen einsetzen lassen. Denn weder Restaurants noch andere, öffentliche Einrichtungen sind darauf ausgelegt, Kryptowährungen zu akzeptieren – Online Spiele hingegen schon. Und so ist es ein Leichtes, die Bitcoin Wallets mit den Bezahlmethoden der Spiele zu versehen, um all jenen eine weitere Option zur Zahlung zu ermöglichen. Wer sich damit auskennt weiß, wie schnell und effektiv – und auch sicher – diese Art der Finanztransaktion ist. Es liegt in der Natur des Spiels, dass man manchmal ein wenig riskieren will und muss, um schlussendlich ans Ziel zu gelangen. Auf Dauer wird so oder so kein Weg an modernen, schlanken Zahlungswegen vorbeigehen.